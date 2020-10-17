وزيرة الصحة تتفقد عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة استعدادات المحافظة للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة، والتي بدأت أول شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأشار" مجاهد" إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما تعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الزيارة تتضمن متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو 2019.