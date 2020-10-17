إنفوجراف: بالأدلة .. الإفتاء تحرم إنشاء المصانع غير المرخصة

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أدلة الإفتاء لتحريم المصانع غير المرخصة. وأوضحت الدار – فى فتوى لها- أن الإسلام قد وضع العملَ فى منزلة رفيعة وأمر أتباعه أن يعملوا وينتجوا ويملئوا جنبات الأرض عمرانًا ومعرفة، بل جعل الإسلامُ العملَ والكسب من أجلِّ الأعمال، فعن المقدام رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبى الله داود: كان يأكل من عمل يده».

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