غدا .. انطلاق أولى جلسات الشيوخ برئاسة جلال هريدى

يأتى ذلك بعدما اكتمل تشكيل المجلس بإعلان أسماء المعينين.

ويترأس الجلسة الافتتاحية جلال هريدى، رئيس حزب حماة وطن، بصفته أكبر الأعضاء سنا، وهو المولود فى 1930، ويعاونه فى إدارة الجلسة أصغر الأعضاء سنا.

وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، بعد ذلك أداء اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وتشهد أيضا تشكيل اللجنة الخاصة بصياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ووفقا للقانون فإنه سيتم العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب، لحين صياغة اللائحة الجديدة.

وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى سيتم العمل بها لحين صياغة لائحة خاصة لمجلس الشيوخ: يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين أكبر الأعضاء والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك، وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.