من منطقة جبلية مهجورة إلى منتجعات عالمية.. تحول كبير بمنطقة هضبة الجلالة

مشروع تطوير هضبة الجلالة يعد أحد أهم المشروعات التنموية القومية العملاقة التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشتمل المشروع على مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك سلمان ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة - الزعفرانة، الذى يشق جبل الجلالة، والذى يشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهو واحد من بين أكثر من 253 مشروعا قوميا حول محافظات جمهورية مصر، ويعد مشروع متكامل وتنموى يحمل قيمة ثرية مستوحاة من منطقة الجلالة التى يعرف عنها التميز الجغرافى والطبيعة الخلابة.

ويقع مشروع الجلالة بالعين السخنة عند هضبة الجلالة، بدايةً من طريق القاهرة/العين السخنة ويتصاعد إلى قمة الهضبة فى منطقة وادى حجول بارتفاع 770 مترا، وتتمثل أهمية المشروع فى كونه إحدى المساهمات فى تحقيق التنمية فى مصر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، وتسعى مصر لتكون مدينة الجلالة عالمية المستوى، ومن ثم جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، والتي تحولت من منطقة جبلية إلى منطقة سياحية جاذبة للاستثمارات بشكل كبير.

ويضم المنتجع فندقين أحدهم جبلى وآخر ساحلى، الجبلى يضم 300 غرفة و40 شاليه، بينما الساحلي يضم 300 غرفة و60 شالية، إلى جانب غرف وأجنحة مختلفة المستويات ومول متطور، كما تم البدء في مشروع المنتجع السياحي منذ شهر أكتوبر 2015، فوق الجبل على ارتفاع أكثر من 650 مترا، وتقع المدينة فى موقع متميز على بعد 20 كم من العين السخنة، و60 كم من العاصمة الإدارية، و60 دقيقة من القاهرة، ويوجد بالمدينة أطول تليفريك فى الشرق الأوسط بمسافة 4.5 كم يربط بين المنطقة العليا للمدينة وفندقين آخرين هما الفندق الجبلى والفندق الساحلى.