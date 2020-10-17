إيبارشية طما تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيس معهد القديس أثناسيوس الرسولي

احتفلت إيبارشية طما باليوبيل الفضي لتأسيس معهد القديس أثناسيوس الرسولي للدراسات اللاهوتية، حيث كرم نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية خلال الحفل خريجي الدفعة رقم ٢٢ وطلاب معهد الرعاية والتربية فرع طما.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن الحفل بدأ بالصلاة ونشيد الكلية الاكليريكية وتوالت بعدها فقرات الحفل، شملت العروض وكلمات الآباء والمسئولين .

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وقدم الأنبا إسحق أسقف إيبراشية طما في كلمته الخريجين، ومؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الكنسي السليم، والحفاظ على سلامة التعليم من اى تعاليم غريبة.

كما قدم الأنبا إسحق الشكر لكل من له تعب في نشر الكلمة وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا موسي أسقف الشباب وكيل معهد الرعاية والتربية، وأيضًا مؤسس معهد القديس أثناسيوس بالإيبارشية مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف طما السابق.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني زار المعهد في شهر يناير الماضي خلال زيارته الرعوية لإيبارشيات محافظة سوهاج.