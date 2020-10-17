إيبارشية طما تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيس معهد القديس أثناسيوس الرسولي

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وقدم الأنبا إسحق أسقف إيبراشية طما في كلمته الخريجين، ومؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالتعليم الكنسي السليم، والحفاظ على سلامة التعليم من اى تعاليم غريبة.
كما قدم الأنبا إسحق الشكر لكل من له تعب في نشر الكلمة وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا موسي أسقف الشباب وكيل معهد الرعاية والتربية، وأيضًا مؤسس معهد القديس أثناسيوس بالإيبارشية مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف طما السابق.
الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني زار المعهد في شهر يناير الماضي خلال زيارته الرعوية لإيبارشيات محافظة سوهاج.
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