بعد إزالة 400 حالة تعدٍّ.. شاهد بحيرة مريوط قبل وبعد التطوير

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور لبحيرة مريوط قبل وبعد التطوير.

وأوضح المركز أن بدء تطوير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن إستراتيجية الدولة لتنمية البحيرات الشمالية؛ حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها البحيرة تعميق منسوب المياه بها ورفعه منذ عدة سنوات.

ويشمل المشروع تعميق البحيرة إلى نحو ٣ أمتار باستخدام كراكات وحفارات حديثة لأول مرة؛ مما يترتب عليه الحفاظ على رفع منسوب المياه طوال أيام السنة.

كما يؤدي تعميق البحيرة إلى اختفاء ظاهرة جفاف الأطراف، وعودة تلك الأطراف إلى عمق البحيرة.

وقد شهدت أعمال التطوير أيضًا إزالة حوالي 400 حالة تعدٍّ ما بين مبانٍ وعشش.