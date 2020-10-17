فيديو.. نظام أردوغان يستخدم منظمة سيئة السمعة لاختطاف وقتل معارضيه

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بعنوان "الذئاب الرمادية"، والذى كشف عن وجود خط ساخن لمكتب الرئاسة التركية تم توزيعه على وسائل الإعلام التركية ويمكن من خلاله إبلاغ السلطات التركية بأعضاء المعارضة المشتبه بهم.





ولم تنس مخابرات أردوغان استخدام أساليب أخرى من أجل الوصول إلى المعارضة، ولجأت إلى تنظيم الذئاب الرمادية سيئ السمعة.

والذئاب الرمادية هى منظمة يمينية قومية صديقة للمخابرات التركية وعلى اتصال مباشر بأردوغان، لأنه كان عضوًا فى شبابه بالمنظمة، والمخابرات التركية تستخدم المنظمة فى حال احتياجها للقوة وتهديد أى شخص بالاختطاف أو حتى القتل.

وظهر أنصار الذئاب الرمادية وأنصار أردوغان جنبًا إلى جنب فى مظاهرات فى المدن الألمانية، وفى بداية مارس 2017 ألقى وزير الخارجية التركى داود أوغلو، خطابًا من القنصلية التركية فى هامبورج، وظهرت تحيه أنصار الذئاب الرمادية بكثافة.

وأشار التقرير إلى أن مساندة المنظمة لأردوغان تؤكد أعمال تجسس تركيا فى دول أوروبا ومنها ألمانيا لاقتفاء أثر كل من يعارض الخليفة المزعوم.