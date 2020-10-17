المستشفى الجوى العام يستقبل خبيرا عالميا فى جراحة الغدد

يستضيف المستشفى الجوى العام الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية والنكافية، بمستشفى جامعة "أمبريال / لندن / المملكة المتحدة"، فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل.





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