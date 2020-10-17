وحسب الهيئة تجرى انتخابات المرحلة الأولى فى الداخل يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى فى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020. وتجرى جولة الإعادة فى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة النتائج النهائية للمرحلة فى موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل. وتضم المرحلة الأولى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. طريقة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.