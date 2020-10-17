فيديو .. لماذا تحاول جماعة الإخوان الإرهابية تشويه نموذج أحمد منسى؟

قال الكاتب الصحفى أحمد سلطان، إن تطاول المقاول الهارب محمد على، على الشهيد البطل أحمد منسى، ليس بجديد على الهارب أو المنصات الدعائية للإخوان، خصوصًا وأنهم يسعون إلى ضرب الثوابت الوطنية والإخلال بحالة الاستقرار الداخلية وتشويه رموز الوطن، لتضليل الشارع المصرى.





وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان أفلست من الناحية الإعلامية وهذا واضح بشهادة المقاول الهارب نفسه، مؤكدًا أن قنوات الإخوان فشلت فى الحشد لما كان يدعو إليه من مظاهرات. وأوضح أن جماعة الإخوان تحاول إثارة أى مسألة والتكسب من ورائها، وعندما وجدت الشعب المصرى لديه وعى وإعجاب بنموذج الشهيد أحمد منسى، حاولت تشويه هذا النموذج ومقارنته بالإرهابى هشام عشماوى، لافتًا إلى أن الإخوان خلال مارس الماضى حاولت تقديم هشام عشماوى بشخصية البطل وهو ما لاقى ردود فعل واسعة ومنتقدة من الداخل والخارج المصرى. وأشار إلى أن الجماعة فشلت فى تسويق نموذج هشام عشماوى، لذا حاولت ضرب نموذج أحمد منسى، بعدما أصبح أسطورة فى أذهان وقلوب الشعب المصرى.

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