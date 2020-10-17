فيديو .. إكسترا نيوز تخترق ملف تجسس نظام أردوغان على معارضيه فى ألمانيا

وأوضح التحقيق، أن نظام أردوغان أصدر تطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن معارضيه، حيث تم الإرشاد عن 300 معارض، موضحا أن التطبيق يمكن تنزيله من الهواتف، ويتيح لمستخدميه الإبلاغ عن الأشخاص من أى مكان فى العالم إلى السلطات التركية. كما يحتوى التطبيق على مكان مخصص لكتابة مكان الشخص المراد الإبلاغ عنه، والمخالفات وسبب الإبلاغ، بالإضافة إلى إرفاق الصور والمستندات.

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