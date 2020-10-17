فيديو .. إكسترا نيوز تفضح منظمة ديتيب التركية ذراع أردوغان للتجسس بألمانيا

عرضت قناة إكسترا نيوز، تحقيقًا مصورًا تحت عنوان "وكر الذئاب"، عن اختراق مخابرات رجب طيب أردوغان، للمدارس الألمانية للتجسس على المعلمين، بالإضافة إلى عدد من السياسيين الألمان عبر منظمة "ديتيب" الإسلامية.





وقال أولاف كراناى، عضو مجلس مقاطعة هيرفود خلال التحقيق: "شخصيًا مررت بتجربة غير مريحة بالمرة مع ديتيب، حيث دعيت إلى اجتماع بناء على دعوة منهم وحضر شخص لم يتم تعريفه، سوى أنه سيسجل ويكتب المقابلة لجهة ما". وقال حسين خضر، عضو برلمان مدينة هيدنهاوزن، بولاية شمال الراين، إن هناك 19 إماما تابعا للمنظمة التى تتبع لوزارة الديانات التركية، تم اتهامهم بالقيام بأعمال تجسسية داخل الأراضى الألمانية.

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