فيديو .. محمود الشناوى : محمد على عميل لقوى إرهابية شديدة التطرف

قال محمود الشناوى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المقاول الهارب محمد على يسعى إلى الشهرة، وخصوصا بعد فشله الذريع فى إثارة المواطنين، ورفض الشعب المصرى لجميع المحاولات التى سعى إليها.





وأضاف الشناوى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هذا الشخص يريد أن يعود إلى الواجهة مرة أخرى. ولفت إلى أن الهارب وضع نفسه فى خانة المتطرفين بعد تشبيه الشهيد أحمد منسى بالإرهابى، مؤكدا أن الهارب عميل لقوى إرهابية شديدة التطرف.

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