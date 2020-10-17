ضبط 24 ألف عبوة مياه غازية فاسدة فى الإسكندرية

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع مياه غازية، دون ترخيص، بمنطقة برج العرب، كميات كبيرة من المياه الغازية الفاسدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 24 ألف و276 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر، ومدون عليها بيانات وهمة، وبدون أي مستندات تفيد تاريخ الصلاحية.
تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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