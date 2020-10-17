صور .. خالد عبد العال يتابع سير العملية التعليمية بالقاهرة

ووجه محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته، وأهدى الطلاب شنطًا وأدوات مدرسية بمناسبة بدء الدراسة.
وأطمأن محافظ القاهرة على سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى 2020 / 2021، مؤكدًا انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل السبت، وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية.
وشدد خالد عبد العال، خلال الجولة على ضرورة استمرار جلوس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد، وتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة.
وأكد المحافظ على مديرى المدارس والمشرفين، ضرورة مراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم، والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مشدًدا على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولاً بأول.
وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.
وتفقد خالد عبد العال، غرفة الزائرة الصحية، وغرفة العزل التى خصصتها المدرسة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها إن وجدت، وتأكد من وجود كافة المستلزمات بها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.
وأثنى محافظ القاهرة خلال جولته بمدرسة عاطف السادات الثانوية بنات، على الإجراءات التى اتخذتها إدارة المدرسة والخاصة بالتباعد وتوافر الأنشطة الطلابية، والعلمية، ونظافة المعامل، ومحيط المدرسة، وقرر صرف مكافأة للعاملين بالمدرسة.
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