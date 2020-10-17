فيديو .. فضائح عنتيل الدوحة : تسريبات إباحية وراتب 120 ألف دولار

وسبق أن تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من بوابة التسريبات الجنسية عقب تسريب تسجيل إباحى له يطلب فيه إقامة علاقة مع صديقته فى قطر، ولم يكن ذلك التسريب الأول له فقد سبقه تسريبًا فى إبريل الماضى مع فتاة تدعى ريم.
وشن اليوتيوبر محمد قنديل، هجومًا حادًا على "عنتيل الدوحة"، مشيرًا إلى أنه مدعى الشرف وأرسل صورًا لأجزاء حساسة من فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ووعدها بترتيب لقاء فى تركيا والحجز فى فندق وإرسال تذاكر الطيران لها، من أجل إقامة علاقة معها.
وكشف موقع العربى الحديث، أن عبدالله الشريف تقاضى راتبًا شهريًا قدره 120 ألف دولار، ومتورط فى شراء صفحة على الفيسبوك، يتجاوز عدد متابعيها مليونى متابع، لينسب متابعيه إليه فى إطار مخطط الإخوان لتجنيد اللجان الإلكترونية التى تروج الصور والفيديوهات المفبركة.
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