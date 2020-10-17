1879 مرشحا يتنافسون فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

حتى لا يبطل صوت الناخب في انتخابات مجلس النواب، يجب أن يقوم بإبداء رأيه في الدائرة المخصصة للنظام الفردي، باختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة. ويتنافس 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التى تضم 14 محافظة و هى مقسمة كالتالى.

محافظة أسوان تضم 4 دوائر وتشمل 9 أقسام ومخصص لها 5 مقاعد: دائرة ادفو 28 مرشحا مخصص لها مقعد واحد دائرة أول أسوان 35 مرشحا مخصص لها مقعدين دائرة كوم أمبو 14 مرشحا مخصص لها مقعد واحد دائرة نصر النوبة 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحدمحافظة أسيوط وتضم 4 دوائر وتشمل 15 قسم ومخصص لها 12 مقعد دائرة أبو تيج 24 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أول أسيوط 49 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة الفتح 51 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة القوصية 39 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعدمحافظة الإسكندرية تضم 6 دوائر وتشمل 18 قسم ومخصص لها 16 مقعد دائرة أول الرمل 39 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة أول المنتزه 71 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد دائرة الدخيلة 43 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد دائرة العطارين 11 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة سيدى جابر 26 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة محرم بك 28 مرشحا ومخصص لها مقعدينمحافظة الأقصر تضم 3 دوائر وتشمل 6 أقسام ومخصص لها 3 مقاعد دائرة إسنا 20 مرشحا دائرة الأقصر 34 مرشحا دائرة القرنة 23 مرشحا محافظة البحر الأحمر تضم 3 دوائر وتشمل 8 أقسام ومخصص لها ثلاثة مقاعد دائرة أول الغردقة 17 مرشحا دائرة الشلاتين 4 مرشحين دائرة سفاجا 12 مرشحامحافظة البحيرة تضم 9 دوائر وتشمل 18 قسم ومخصص لها 18 مقعد دائرة أبو المطامير 21 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أبو حمص 23 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة إيتاي البارود 22 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الدلنجات 16 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة المحمودية 26 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة حوش عيسى 16 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة دمنهور 36 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة كفر الدوار 29 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة كوم حماده 25 مرشحا ومخصص لها مقعدينمحافظة الجيزة تضم 12 دائرة وتشمل 25 قسم ومخصص لها 25 مقعد دائرة أبو النمرس 22 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أطفيح 13 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة أول أكتوبر 50 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة إمبابة 19 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة البدرشين 28 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة الجيزة 19 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الصف 18 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة العمرانية 35 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الوراق 61 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة بولاق الدكرور 54 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة كرداسة 12 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة منشأة القناطر 31 مرشحا ومخصص لها مقعدينمحافظة الفيوم تضم 4 دوائر وتشمل 10 أقسام ومخصص لها 10 مقاعد دائرة أبشواى 21 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أطسا 21 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة الفيوم 12 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة سنورس 27 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعدمحافظة المنيا تضم 6 دوائر وتشمل 13 محافظة ومخصص لها 16 مقعد دائرة أبو قرقاص 27 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة أول المنيا 32 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة دير مواس 17 مرشحا ومخصص لها مقعد واحد دائرة غرب سمالوط 33 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة مغاغة 43 مرشحا ومخصص لها 4 مقاعد دائرة ملوى 35 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعدمحافظة الوادى الجديد تضم دائرتين وتشمل 5 اقسام ومخصص لها مقعدين دائرة الخارجة 8 مرشحين دائرة الداخلة 17 مرشحامحافظة بنى سويف تضم 4 دوائر وتشمل 9 اقسام ومخصص لها 8 مقاعد دائرة إهناسيا 7 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد دائرة ببا 30 مرشحا ومخصص لها 3 مقاعد دائرة بنى سويف 25 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة ناصر 32 مرشحا ومخصص لها مقعدينمحافظة سوهاج تضم 8 دوائر وتشمل 19 قسم ومخصص لها 14 مقعد دائرة أخميم 26 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة البلينا 24 مرشحا ومخصص لها مقعدين دائرة المراغة 17 مرشحا دائرة المنشأة 18 مرشحا دائرة جرجا 27 مرشحا دائرة دار السلام 16 مرشحا دائرة سوهاج 22 مرشحا دائرة طهطا 49 مرشحامحافظة قنا تضم 4 دوائر وتشمل 10 أقسام ومخصص لها 9 مقاعد دائرة أبو تشت 31 مرشحا دائرة قنا 37 مرشحا دائرة قوص 41 مرشحا دائرة نجع حمادي 31 مرشحامحافظة مطروح تضم دائرتين وتشمل 9 أقسام ومخصص لها مقعدين دائرة الحمام 18 مرشحا دائرة مطروح 13 مرشحا