وزير الخارجية ونظيرته الإسبانية يوقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسي

واستقبل الوزير شكري، بقصر التحرير وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي، والتعاون الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلديّن في كافة المجالات، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أشاد الوزير شكري، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وإسبانيا، مؤكدًا على التطلع لاستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة الاتحاد الأوروبي، وحرصًا على الارتقاء بالتعاون فى مختلف المجالات الثنائية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلًا عن توافد مزيد من السياحة الإسبانية الي مصر التي تشهدت زيادة.