وزير الاتصالات يعلن افتتاح 37 مكتب بريد مطور في 16 محافظة

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن افتتاح 37 مكتب بريد بعد تطويرهم وتحويلهم إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة منتشرين على 16 محافظة على مستوى الجمهورية ومنها الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر، والغربية، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وجنوب سيناء، وسوهاج، والشرقية، والوادى الجديد.

جاء ذلك خلال جولة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم التي قام خلالها بافتتاح مركزين منهما وهما مركز خالد بن الوليد للخدمات البريدية بالزاوية الحمراء في محافظة القاهرة، ومركز الخدمات البريدية بأكاديمية الفنون في محافظة الجيزة بعد تطويرهما لتقديم كل الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

رافق الوزير في الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد. وخلال الجولة الافتتاحية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه أصدر تكليفاته بقيام البريد المصري بالانتهاء من تطوير 780 مكتبا حتى نهاية العام المالى الحالى ليصل عدد المكاتب المطورة الى 1630 مكتبا.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن البريد المصري يعد أحد المنافذ المتاحة أمام المواطن المصري لتلقي خدمات مصر الرقمية، كما يعد أحد الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى ينفذها البريد المصري لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين على مراكز الخدمات البريدية.

وتتضمن أعمال التطوير تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة، فضلا عن انظمة التأمين والاستدعاء الرقمى.

وفي هذا السياق أكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد أن البريد المصري في الآونة الأخيرة قام بالتوسع في الخدمات الحكومية المقدمة من خلال منافذه، حيث تم تجهيز عدد 73 مركز خدمة بريدية لاتاحة خدمات الشهر العقاري للجمهور، تيسيرا عليهم ومستهدف تشغيل الخدمة بعدد 109 مراكز خدمة بريدية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الشهر العقاري.

حضر مراسم افتتاح مركز الخدمات البريدية بأكاديمية الفنون اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمة الفنون.