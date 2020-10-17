يتقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتهنئة لأطفال مصر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيين لهم عام دراسي سعيد ومزيد من دوام التوفيق والصحة، وفي هذا الصدد ناشد المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (حماية ليهم وأمان لينا) ووضح المجلس القومى للطفولة ضرورة تعليم الأطفال هذه العادات :- 1- غسيل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون 2- عدم لمس حرف سلالم المدرسة إلا للضرورة 3- الحرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بكل طفل 4- وجود مسافة بينك وبين الآخرين 5- لا للمصافحة والعناق والتقبيل 6- البعد عن الأماكن المزدحمة 7- تناول أطعمة صحية 8- ممارسة بعض التمارين في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في أول يوم دراسة..القومى للطفولة يطالب الأمهات بتعليم أطفالهم 8 عادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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