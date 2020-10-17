توافد كبير على قرعة إسكان المهندسين بالسادس من أكتوبر

توافد صباح اليوم، عدد كبير من المهندسين على مبنى النقابة العامة للمهندسين ، للمشاركة في قرعة تخصيص 302 وحدة سكنية( نصف تشطيب) بمنطقة جنوب الأحياء بـ 6 أكتوبر ، وهي الوحدات التابعة لإسكان النقابة ، والمقامة على مساحة 18.5 فدان، بموقع متميز بالقرب من حي البستان ومشروع المستثمر الصغير ، وتضم إلى جانب الوحدات السكنية مول تجاري ومسجد وحضانة.
وحدات النقابة موزعة على40 عمارة ، تتكون كل منها من دور أرضي و5 أدوار علوية ، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 70 الي 80 مترا،، والسداد علي 6 سنوات ، وهو ما يجعلها الأفضل من جميع الوحدات التي يتم طرحها بالمنطقة ، والتي يشترط أن يتم السداد على عامين على الأكثر، وموقع العمارات كامل التشطيب للطرق والأرصفة والمرافق ( مياه وكهرباء وصرف صحي) ، والعمارات بواجهات متميزة كاملة التشطيب للواجهات والمداخل والسلالم ، والمصاعد كهربية.
تتم القرعة العلنية ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات الكبري بالنقابة العامة ويشارك فيها المهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلي والمهندس احمد المصري رئيس لجنة الإسكان بالنقابة.
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