ضبط 300 ألف كمامة مجهولة المصدر بمصنع فى الإسكندرية

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بمنطقة الدخيلة بحيازة كميات كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين مزاولة المذكور نشاطا تجاريا غير مشروع في مجال الغش التجاري من خلال تصنيع المستحضرات والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتبين أن المصنع يستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدوناً عليها أسماء وعلامات مسجلة دون ترخيص من الجهات المختصة، ووضع رقم تسجيل خاص بالجهات المعنية غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وبمداهمة المصنع المشار إليه، عثر على 210 آلاف كمامة طبية، منتج نهائي غير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، و100 ألف كمامة طبية تحت التجهيز، و10 آلاف عبوة كمامات فارغة، و22 ألف و710 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 3 أطنان و300 كيلو جرام مستلزمات إنتاج.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.