فيديو.. شكرى يشيد بمستوى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين القاهرة ومدريد

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم السبت، فى ختام جلسة المباحثات التى جرت بقصر التحرير بالقاهرة.

ورحب شكرى بالوزيرة الإسبانية فى أول زيارة لها بالقاهرة منذ توليها مهام منصبها، مشيدا بمستوى العلاقات الوثيقة والتاريخية التى تتسم بالقوة والصداقة التى تربط بين القاهرة ومدريد.

وقال الوزير إن نظيرته الإسبانية شرفت اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.

وأوضح وزير الخارجية، أن مباحثاته مع الوزيرة الإسبانية تناولت أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وتم التأكيد على الرغبة المشتركة على تعزيز التعاون وتوسيع رقعة التنسيق بين البلدين لتحقيق المزيد من الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.