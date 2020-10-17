جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم السبت، فى ختام جلسة المباحثات التى جرت بقصر التحرير بالقاهرة.
ورحب شكرى بالوزيرة الإسبانية فى أول زيارة لها بالقاهرة منذ توليها مهام منصبها، مشيدا بمستوى العلاقات الوثيقة والتاريخية التى تتسم بالقوة والصداقة التى تربط بين القاهرة ومدريد.
وقال الوزير إن نظيرته الإسبانية شرفت اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.
وأوضح وزير الخارجية، أن مباحثاته مع الوزيرة الإسبانية تناولت أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وتم التأكيد على الرغبة المشتركة على تعزيز التعاون وتوسيع رقعة التنسيق بين البلدين لتحقيق المزيد من الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. شكرى يشيد بمستوى العلاقات الوثيقة والتاريخية بين القاهرة ومدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.