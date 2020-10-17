الوطنية للانتخابات : توزيع الناخبين على 20432 لجنة فرعية

تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض على توزيع الناخبين بالانتخابات البرلمانية على 20432 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، لإجراء انتخابات مجلس النواب فى المرحلتين، من بينها 10140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10292 لجنة للمرحلة الثانية.





وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عددا من اللجان الانتخابية، عن لجان انتخابات مجلس الشيوخ التى تمت على مرحلة واحدة فى 14092 لجنة فقط، نظرا لكثرة عدد الدوائر الفردية فى انتخابات مجلس النواب، حيث تبلغ 143 دائرة بالنظام الفردى، فضلا عن الوقاية من انتشار فيروس كورونا فى أثناء عمليات التصويت، وزيادة عدد الناخبين فى قاعدة البيانات.

ووزعت الهيئة، الناخبين على مراكز الاقتراع التى تتضمن داخلها اللجان الانتخابية وفقًا للقسم أو مركز الشرطة التابعين له والمدون ببطاقة الرقم القومى، حيث يوزعون على أقرب مركز انتخابى يقع بالقرب من محل إقامتهم.

وراعت الهيئة الوطنية، فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، وضع كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة فى اللجان المتواجدة بالدور الأرضى داخل مركز الاقتراع، وللتيسير على الناخبين فى الوصول إلى لجانهم، فضلًا عن محاولة وضع الأسرة الواحدة داخل لجنة واحدة.