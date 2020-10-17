صور .. إقبال كثيف على معرض تراثنا فى آخر أيام انعقاده

واستضاف المعرض هذا العام دولة السودان، وشارك فيه حوالى 600 عارض من مختلف المحافظات، وتضم معروضاتهم أرقى المنتجات اليدوية والتراثية التى تتمتع بالجودة والتميز وتعبر عن عمق وتفرد الحضارة المصرية.
وتضم المنتجات "مشغولات التللى، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الإكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء".
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