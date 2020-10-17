بشرى من الأوقاف.. تفاصيل مكافأة التميز العلمى لحملة الماجستير والدكتوراه

وأصدر وزير الأوقاف، بحسب بيان الوزارة، القرار التنفيذى لذلك رقم 190 لسنة 2020م بتاريخ 17 أكتوبر، حيث تبدأ الوزارة صرف هذه المكافأة من مواردها الذاتية لمن تنطبق عليهم الشروط، ويجتاز الدورة المؤهلة لذلك ابتداء من أول يناير من العام المقبل على النحو التالى:

1- إضافة للحافز العلمى المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز قدرها خمسمائة جنيه للحاصلين على الدكتوراه ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة دكتوراه أخرى، بما يعنى صرف 1000 جنيه لمن يحصل على درجتى دكتوراه و 1500 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات دكتوراه.

2- إضافة للحافز العلمى المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز إضافية قدرها ثلاثمائة جنيه للحاصلين على الماجستير ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة ماجستير أخرى ، بما يعنى صرف 600 جنيه لمن يحصل على درجتى ماجستير و900 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات ماجستير.

3- تصرف مكافأة تميز قدرها مائة جنيه لكل من يحصل على دبلومة مدتها سنتان، وكذلك خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.

ويشترط فى الجميع اجتياز دورة فقه التجديد والتى تبدأ مع أول نوفمبر وتشمل ثلاثة كتب هى:

1- الفهم المقاصدى للسنة النبوية.

2- الكليات الست.

3- قواعد الفقه الكلية.

وذلك إضافة إلى تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم جزء (عم)، من تفسير (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم) الذى يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويكون الامتحان فى الدورة إلكترونيًّا بحيث يختار المتقدم اختباره بنفسه بواسطة الكمبيوتر.

وجرت إتاحة هذه الكتب الثلاثة مقروءة ومشروحة على موقع الوزارة تمهيدًا لعقد الدورات الحوارية حولها :

– الفهم المقاصدى للسنة النبوية.

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا).

للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط هنا).

– الكليات الست.

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا)

للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط هنا)

– قواعد الفقه الكلية.

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا).

للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط هنا)

– للاطلاع على الجزء الثلاثين من تفسير "المنتخب فى تفسير القرآن الكريم" (اضغط هنا)

هذا بالنسبة للأئمة والعاملين فى الحقل الدعوى أما بالنسبة للإداريين والقانونيين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم فسيكون الاختبار تحريريًّا فى مجال عمله واختصاصه.

كما تبدأ مقابلات المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التى توفرها الوزارة للعاملين بها أول نوفمبر 2020م ، ويمكن حال زيادة عدد الناجحين فى المقابلات أن يتم زيادة عدد المنح، وستكون المناقشة فى المقابلة حول كتاب:

1- الفهم المقاصدى للسنة النبوية.

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا).

للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط هنا).

2- قواعد الفقه الكلية.

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا).

للاطلاع على شرح الكتاب (اضغط هنا).

3- مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرّف .

للاطلاع على الكتاب (اضغط هنا).

هذا بالنسبة للأئمة والعاملين بالحقل الدعوى أما الإداريون فستكون المقابلة فى مجال تخصص كل منهم.