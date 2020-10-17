خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية بالمستشفى الجوى العام

يستضيف المستشفى الجوى العام الأستاذ الدكتور / نيل صمويل تولى (خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال / لندن / المملكة المتحدة) فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر القادم . وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء - الخميس) من كل أسبوع إبتداء من 19 / 9 / 2020 .

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