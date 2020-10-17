وزيرة خارجية إسبانيا: مصر تمثل لى ”الفردوس”

قالت أرانشا جونزاليزا لايا وزيرة خارجية إسبانيا، إن مصر تمثل الفردوس بالنسبة لها لأنها عالمة آثار وتعرف ما تتمتع به هذا البلد من تاريخ وحضارات، لذا تتمنى العودة مرة أخرى.

وأكدت أرانشا فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها المصرى أقيم بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة ظهر اليوم السبت، أن العلاقات جيدة بين البدين، وتم الاتفاق على تعزيزها من خلال التعاون بمجالات الاستثمار والتجارة، لأنه قطاع مهم للتنمية بين البلدين، داعية إلى إقامة مؤتمر للتجارة المشتركة العام المقبل.

وأشارت أرانشا إلى أن مصر تقوم بدورها بمكافحة الإرهاب وتجارة البشر، وهو ما يشغل إسبانيا أيضا لأن كلا البلدين هذا الموضوع يشغلهم.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية، قد استقبل أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا؛ لعقد جلسة مباحثات تتناول بالبحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبمقدمتها تطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية.

كما تناول الوزيران، سبل تعزيز التعاون الثنائى بمختلف المجالات، ووقعا مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا.