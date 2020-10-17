عبد الغفار والخشت يشهدان تحية العلم وعزف النشيد الوطنى بحرم جامعة القاهرة

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 / 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر أربعة عشر أسبوعًا تنتهي الخميس 21 يناير 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 وحتي الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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