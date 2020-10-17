هل يتمكن نجوم الأهلى من فك عقدة موسيمانى مع الوداد بعد 10مواجهات؟

يدخل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، مباراته رقم 11 أمام الوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، حينما يقود المارد الأحمر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى.

موسيمانى سوف يستعين بنجوم الأهلى لفك عقدة الوداد المغربى، حيث سبق والتقى مع بطل المغرب فى 10 مباريات، فاز مدرب الأهلى فى 3 وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 10.

ويمثل الوداد المغربى عقدة للمدرب الجنوب أفريقى بعدما شهد عام 2017 أول صدام بين الفريقين وفاز صن دوانز بقيادة موسيمانى على الوداد بهدف دون رد ولكنه خسر فى الإياب بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى أهدت بطاقة التأهل لبطل المغرب 4-2 .

وفى نسخة 2019 تجدد الموعد بين موسيمانى والوداد وفاز صن دوانز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم خسر فى الإياب بهدف دون رد فى مرحلة المجموعات، والتقى الفريقان فى نصف النهائى وفاز بطل المغرب على ملعبه بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة العودة بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا ليصعد الوداد للمباراة النهائية.

ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه الأفريقية لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

وطوال تاريخ الأهلى بدوري الأبطال الأفريقى توج المارد الأحمر بثمانية ألقاب وأحرز الوصافة فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز في 142 وتعادل في 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 .

وفى المقابل، توج الوداد المغربى بدوري الابطال الأفريقى مرتين وأحرز الوصافة مرتين، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز فى 50 لقاء وتعادل فى 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبوه 157 هدفا وتلقت شباكه 98.