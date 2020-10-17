هانى يونس يعرض فيديو لجولة رئيس الوزراء بعين الصيرة : جنة الله على الأرض

وعرض هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء‏، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقطات من جولة مدبولى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة. وقال يونس: "بحيرة عين الصيرة، أصبحت عنوانا للإنجاز، لأنه كان مكان يوصف بالخرابة وأصبح جنة الله فى الأرض".

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