حسام المندوه الحسينى: الإرهابية تتحالف مع الشيطان لتحقيق مصالحها الخبيثة

قال حسام المندوه الحسينى، مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة بولاق الدكرور، إن الجماعة الإرهابية لم يعد لها تواجد على الساحة، وليس لها مبادئ أو مقدسات ولكنها لا تريد سوى تحقيق مصالحها الشخصية وتتحالف مع أى قوى من أجل تحقيق هذا الأمر ولو وصل الأمر للتحالف مع الشيطان، فليس لديها ما يمنع لتحقيق هذا الغرض الخبيث والشيطانى.





ولفت المندوه، فى تصريحات صحفية، إلى أن الجماعة الإرهابية شهدت العديد من الخسائر المتتالية ما نسف مصداقيتها فى الشارع، فهم لا يريدون سوى تدمير الدول ونشر العنف والتخريب فى المنطقة، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية تتحالف مع الشيطان من أجل مصلحتها. وأكد المندوه، أن عناصر الجماعة الإرهابية عبيد للمال، ولا يريدون سوى الحصول على التمويلات، وفى سبيل الحفاظ على هذه السبوبة يتحالفون مع أى شخص على الكوكب لتحقيق ذلك، فتارة تجدهم مع هذا وأخرى نجدهم ضد ذاك. وأشار الحسيني، إلى أن الجماعة الإرهابية تتلون لتحقيق أهدافها الخبيثة، فهم جماعة لا مبدأ ولا هدف لهم سوى الأهداف الشيطانية، حيث يقومون بتزييف الوعى والعقول من خلال أفكارهم الإرهابية واستغلال الدين فى الترويج لأفكارهم وتطويع الدين لهذه الأفكار.

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