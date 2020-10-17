إيفرتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل الهدف 100 مع الريدز (فيديو)

تقدم النجم المصرى محمد صلاح لفريقه ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-1، فى ديربى الميرسيسايد الذى يجمعهما حاليا على ملعب "جوديسون بارك" معقل "التوفيز"، في افتتاح الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" التي تعود منافساتها بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة.

إيفرتون ضد ليفربول



وجاء الهدف بأقدام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول فى الدقيقة 72 من عمر المباراة وهو الهدف رقم 100 للفرعون المصرى مع الريدز في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في صيف 2017.

وجاء النجم المصري محمد صلاح فى التشكيل الأساسي، فيما عاد الثنائي تياجو ألكانتارا وساديو ماني بعد الشفاء من فيروس كورونا، كما عاد القائد جوردان هندرسون والمدافع الكاميروني جويل ماتيب من الاصابة.

وجاء التشكيل كالتالي ..

حراسة المرمى: أدريان/ الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون/ الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون/ الهجوم: ماني، فيرمينو ، صلاح.

ويدخل الريدز حامل اللقب، مواجهة اليوم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020-2021، برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف الثلاثى: أستون فيلا، ليستر سيتى، وأرسنال"، في المقابل، يغرد إيفرتون منفردا بصدارة البريميرليج حيث يعد الفريق الوحيد الذى حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات بالموسم الجديد، حيث يملك في رصيده 12 نقطة سجل خلالها 12 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

ويسعى ليفربول لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها أمام أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى الدولى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، قبل التوقف الدولى، بنتيجة 7-2 على ملعب "فيلا بارك"، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث يملك الريدز ثاني أسوأ سجل نتائج بعد خوضه أول أربع مباريات في الموسم.