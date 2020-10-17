رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضيافة جامعة عين شمس

التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بمقر قصر الزعفران. شهد اللقاء أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د هبة شاهين، أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ومدير المركز الإعلامي للجامعة. ضم اللقاء جولة داخل قصر الزعفران واستعراض لتاريخ القصر الذي تعود نشأته لعهد الخديوي إسماعيل، وتم تشييده على غرار قصر فرساي بفرنسا.

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