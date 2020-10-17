برعاية وزارتي التضامن والتخطيط.. «مصر الخير» تطلق فعاليات جائزتها السنوية

أطلقت مؤسسة "مصر الخير" اليوم، السبت، جائزة "مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي"، وهي جائزة سنوية تستهدف رصد أفضل الممارسات والتدخلات التنموية المبتكرة فى تنمية المجتمع ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تنفذها الجمعيات الأهلية المصرية، وسوف يتم اختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 سنويا لموضوع الجائزة 2020م .

أطلقت مصر الخير الجائزة برعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الجهات المحلية والدولية.

وتنقسم الجائزة إلى ثلاثة أقسام هي "جائزة للجمعيات والمؤسسات الرائدة التي لها إسهامات متميزة في مجال موضوع الجائزة، وجائزة للمبادرات الشبابية التي لها إسهامات متميزة في مجال موضوع الجائزة، وجائزة تقديرية لرواد العمل الأهلي من الأفراد الذين لهم إسهامات خلال مسيرتهم فى العطاء الاهلي التنموي في موضوع الجائزة".

ومن المتوقع أن تمر الجائزة بعدة مراحل تتم فيها تصفية الجمعيات والمبادرات وذلك من خلال لجنة تحكيم مستقلة بعضوية رواد من العمل الأهلي المصري.

وصرحت ا. د. إقبال السمالوطي، عضو مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، ورئيس لجنة الجائزة، بأنه تم اختيار الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهو "القضاء على الفقر" لموضوع الجائزة لعام 2020م.

