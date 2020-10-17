مدبولي يتفقد تطوير منطقة عين الصيرة ومتحف الحضارة

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل بجولة فى متحف الحضارة، كما تابع أعمال تطوير منطقة عين الصيرة، ورافقه عدد من الوزراء.
استمع مدبولي إلى عرض حول موقف تطوير منطقة عين الصيرة العشوائية المجاورة للمتحف، في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المظهر التاريخي لمدينة الفسطاط.
يذكر أن هناك مخططًا عامًا لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة وهي الكنيسة المعلقة، وماري جرجس، وأبو سيفين، والعذراء، وكذا المعبد اليهودي، وسور مجرى العيون، بالإضافة الى متحف الحضارة.
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