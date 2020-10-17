عمرو السنباطي في الأهلي: الرياضة أمن قومي مصري وأساس بناء الانسان .. صور

قام عمرو السنباطي، رئيس نادي هليوبوليس، والمرشح للانتخابات البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، بزيارة لفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، رافقه خلال الزيارة كلا من محمد السلاب وطارق شكرى مرشحا حزب مستقبل وطن .

وكان فى استقبال السنباطي خلال زيارته، خالد الدرندلي، أمين الصندوق والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،، وغيرهما من مسئولي النادي.

وحرص السنباطي خلال الزيارة على الالتقاء بأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي وفتح حوار معهم في العديد من القضايا ، مشيدًا بحجم التطوير الكبير والانشاءات الجديدة التي يجريها مجلس إدارة النادي الاهلي بفرع مدينة نصر

وتأتي زيارة عمرو السنباطي للنادي الأهلي، من منطلق اهتمامه الواضح بالاندية والأنشطة الرياضية، خاصة أنه يعتبرها قاطرة التنمية البشرية، وحجر أساس بناء الإنسان.

وتمنى السنباطي الفوز للنادي الاهلي في مباراة نصف النهائي في دوري أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي المقرر لها السبت لافتًا إلى أن الرياضه احد اهم مسببات تقدم الأمم وأن الأندية تقدم سفراء لمصر في كل الألعاب لتمثيل أم الدنيا في المحافل الدولية، ورفع علم مصر في الخارج وهي أبلغ رسالة للرد على المشككين في استقرار البلاد.

وأضاف السنباطي أن الأندية الرياضية احد اهم الركائز التي تشغل تفكيره، لأنها قادرة على تغيير افكار وتصحيح المعتقدات المغلوطه، مشيرا إلى أن الأندية تحتضن الأطفال والكبار والشباب، وجميع فئات المجتمع وهو ما يسمح بتبادل الثقافات والخبرات، واحداث تواصل اجتماعي بين الفئات العمرية المختلفة.

وطالب بأن يكون هناك تعاون بين الأندية في كافة المجالات، بما يعود بالنفع على المجتمع، واحداث طفرة في كافة الأنشطة الرياضية، وتمثيل مصر بصورة مشرفه في المحافل الدولية.

وألمح السنباطي إلى أمله في إصدار مجلس النواب في الدورة القادمة قوانين تخدم الرياضة المصرية، وتهتم بالنشئ الذي هو مستقبل مصر، والشباب باعتبارهم قاطرة التنمية، وأن تكون الرياضة هي محور اهتمام الأسرة مستقبلا.