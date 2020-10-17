وزيرة الهجرة تنظم زيارة للطلاب المصريين بالخارج لاكتشافات سقارة

وعلقت نبيلة مكرم قائلة :"وبالتعاون مع زميلى وزير السياحة والاثار نظمنا زيارة لولادنا اللى بيدرسوا فى الخارج علشان يشوفوا الاكتشافات الاثرية الجديدة فى منطقة سقارة.. شافوا عظمة تاريخنا واتصوروا مع الرجالة اللى شغالة تطلع من الآبار آثار اكتر واكتر...بيشدوا بعزيمة قوية الحبال وفى كل شدة قوية بيقولوا كلمة اقوى : " صلى".. صلى وادعى..وسيب الباقى عليه".

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ويذكر أن أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ، وهي المبادرة.

وخلال كلمتها في فعالية إطلاق المبادرة، قالت السفيرة نبيلة مكرم قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إننا الآن في شهر أكتوبر شهر الانتصارات والفخر للدولة المصرية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تولي اهتماما كبيرًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث لتنمية روح الولاء والانتماء.

وجدير بالذكر أن مبادرة " اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.