وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

توفيت والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي؛ أحد أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سيناء.
وكتب رائد متقاعد محمد وديع؛ صديق الشهيد الراحل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا لله و إنا إليه راجعون والدة الشهيد منسى".
وتابع : "نسأل الله أن يغفر لها و يرحمها و يتقبلها بعفوه و رضاه و رضوانه و أن يجمعهم على سرر متقابلين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر".
وأضاف: "و صدقت قائلًا: " يا سيدى إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب و كان اللقاء دومًا قريب".
واختتم: "رحم الله والدة الشهيد و أسعدها باللقاء و النعيم".
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