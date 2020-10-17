مسئول روسي يكرم المستشار الثقافي المصري في موسكو محمد الجبالي

كرم "أليكسى تيفانيان"، ممثل "الوكالة الفيدرالية لشئون التعاون مع الدول المستقلة والمغتربون المقيمون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي" في مصر، الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية فى روسيا الاتحادية، بدبلومة "التعاون الدولي"؛ لنشاطه المتميز في تطوير العلاقات الإنسانية بين البلدين والتنظيم النموذجى للفعاليات الثقافية والثنائية منذ توليه مسئولية المكتب الثقافى فى دولة روسيا الاتحادية.

وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم نقلا عن الجبالي أن الثقافة تعد جسرًا للتواصل البناء بين دول العالم وشعوبه بكل أشكالها، فهى القوة الناعمة لتصدير الدور الحقيقي لمصر وصورتها الإيجابية وتأثيرها الحضاري في محيطها الإقليمى والدولى، مؤكدا حرصه على أن يكون الكتاب هو أصل التعاون خاصة مع شعب مثل روسيا محب للقراءة، لذا فقد قمنا بتوثيق نشاطنا مع المكتبات والمتاحف الكبرى.

وأضاف "الجبالي"، أنه تمكن بالاتفاق مع متحف بوشكين من تقديم أنشطة المكتب الثقافي المصري من داخل قاعاته، وشارك في الاحتفال بالذكرى الـ 68 لثورة يوليو كل من بياتروفسكى مدير متحف الارميتاج الذى نستعد معه لتقديم احتفالية مصرية كبرى العام القادم و بريماكوف رئيس "الوكالة الفيدرالية لشئون التعاون مع الدول المستقلة والمغتربون المقيمون فى الخارج والتعاون الانسانى الدولى".

وتابع "نظمنا أيام الثقافة المصرية بالمكتبة الوطنية فى بطرسبورج ومكتبة الأدب الأجنبي فى موسكو، وبالتعاون مع منصة وزارة الثقافة الروسية فضلا عن تقديم محاضرات اونلاين حول الفن المصرى والتى سجلت 500 ألف مشاهدة، كما تمكنا من إنشاء مكتبة داخل المكتب الثقافى فى موسكو أصبحت مصدرا مهما للطلاب الروس الذين يدرسون علوم الشرق، مؤكدا أن نشاط المكتب الثقافى المصرى يحظى بالدعم الكامل من السفارة المصرية فى روسيا برعاية السفير إيهاب نصر".

ونقل البيان قول اليكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة الذي أكد أن الوكالة الفيدرالية قررت اختيار شخصية واحدة للتكريم هذا العام وكانت من نصيب الجبالى، وذلك للجهود الهائلة التى تصب فى دعم العلاقات الثنائية.