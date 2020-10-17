وزيرة الهجرة تنعى رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن والأسى "إدموند نيكولا كاسيماتس"، رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية ورئيس النادي البحري اليوناني، عن عمر يناهز 83 عامًا حافلة بخدمة أبناء الجالية، وتعميق العلاقات بين شعبي مصر واليونان.
وتوجهت وزيرة الهجرة بخالص العزاء لأبناء الجالية اليونانية، معربة عن حزنها العميق لفقد أحد الرموز العظيمة صاحب المواقف الوطنية، وآخرها دعمه بمشاركة أبناء الجالية لصندوق "تحيا مصر" وسط تداعيات أزمة كورونا المستجد، وكذلك دوره في فعاليات "إحياء الجذور" لتعميق العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني.
يعد "نيكولا" الرئيس رقم ٢٢ للجالية اليونانية في الإسكندرية، منذ شهر أبريل من العام 2017.
تعد الجمعية اليونانية بالإسكندرية، أقدم جمعية خيرية فى مصر وأنشئت عام 1843، كما ترأس النادى البحرى اليونانى والذى أنشيء عام 1909، وهو صاحب أحد المحلات الشهيرة فى وسط القاهرة، والتى أسسها والده عام 1908
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