صور .. مسيرة بالسيارات لدعم مرشحى القائمة الوطنية فى البحيرة

قاد منذ قليل الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مسيرة بالسيارات ضمت أكثر من 50 سيارة و20 أتوبيسا، بمدينة دمنهور.



قاد منذ قليل الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مسيرة بالسيارات ضمت أكثر من 50 سيارة و20 أتوبيسا، بمدينة دمنهور. وتوجهت المسيرة إلى مدينة كفر الدوار لدعم مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة البحيرة، ومن المنتظر عقد مؤتمر انتخابى بحضور حشد كبير من المواطنين.

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