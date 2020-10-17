أمير كرارة ينعى والدة الشهيد أحمد منسى

وكتب كرارة: "توفيت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسى نسألكم الدعاء". يذكر أن البطل أحمد صابر منسى، استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث، فى ملحمة بطولية ظلت خالدة فى وجدان المصريين.

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