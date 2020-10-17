أبو الغيط يبحث مع وزيرة خارجية إسبانيا تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، بأن الجانبين عقدا جلسة مباحثات، تناولت عددا من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن الوزيرة الإسبانية اهتمت بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية.

وأكد الأمين العام على مركزية حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذه العناصر تُمثل الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل.

كما عبر الأمين العام عن تقديره للمواقف الإسبانية الثابتة والمستمرة حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأوضح المصدر أن الطرفين تبادلا كذلك وجهات النظر بشأن الوضع فى ليبيا، إذ أكدت الوزيرة على دعم بلادها للجهود العربية التى من شأنها حلحلة الأزمة فى ليبيا سياسيا وأمنيا وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسى الجامع تحت رعاية البعثة الأممية.

وقال المصدر إن الوزيرة الإسبانية بدورها أطلعت الأمين العام على نتائج زيارتها أمس إلى لبنان، وأكدت على تضامن إسبانيا مع الشعب اللبنانى فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وذكر المصدر أن أبوالغيط ولايا اتفقا على خطورة الدور السلبى للتدخلات الخارجية، خاصة الإقليمية التى من شأنها تعطيل أى فرصة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأكد الجانبان على ضرورة الحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حالة من الاستقرار فى المنطقة.