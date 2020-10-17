خلال جولته التفقدية .. رئيس الوزراء يكلف بدهان واجهات العمارات بعين الصيرة

وأكد مدبولى، ضرورة التزام المهندسين والعمال فى مختلف مواقع العمل بمشروع التطوير بالإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا، لا سيما خلال هذه المرحلة، تفاديا لزيادة معدلات الإصابة به، وحفاظا على أرواحهم.

وكلف رئيس الوزراء، خلال تفقد الموقع بدهان واجهات جميع العمارات المحيطة بمنطقة بحيرة عين الصيرة، والمتحف القومى للحضارة، وسرعة اتمام ذلك، قبل الموعد المقرر للانتهاء من أعمال التطوير فى بحيرة عين الصيرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يتقام على مساحة 265 ألف متر، أى ما يقرب من 63 فدانًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 280 مليون جنيه، ويتضمن المشروع إقامة مسرح مكشوف، و4 مطاعم، ومناطق خضراء ومتنزهات، وأماكن ترفيهية، وممرات للمشاة ومناطق للجلوس بطول 2.5 كم، وكافيهات وكافتيريات، وتنفيذ 5 نوافير ملونة، وبحيرة المياه الكبريتية، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، والتى تضفى مظهرًا جماليًا على أرجاء المنطقة.

كما تتضمن مكونات المشروع تنفيذ خزانات للمياه وأخرى لإطفاء الحرائق سعة 850 م3 مياه، وثالثة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة سعة 1000 م3 مياه، وشبكة رى للمناطق الخضراء طول 6 آلاف متر، وشبكة صرف صحى للمشروع طول 1200 متر، ومحطة لمعالجة وتنقية مياه البحيرة، وشبكة صرف مغطى للمياه الجوفية بطول 450 مترا، ومحطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء قدرة 3 ميجاوات.

كما استعرض الوزير موقف أعمال اللاندسكيب والانشاءات وأعمال النوافير، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى، وتوريد مكونات النوافير وتجميعها وجارى الانتهاء من أعمال زراعة النجيلة، والنخيل، والأشجار، شاملة شبكة الرى بالرش والتنقيط، كما تم توريد وتركيب أعمال الرخام بنسبة 100%، وتركيب الكوبرى الحديد للجزيرة، وكذلك تركيب الأرضيات الخشبية، وصب السور وصب أرضية ساحة الشاى وتركيب البرجولة المتعلقة بالساحة، والبرجولة المتعلقة بالجزيرة.

وحول الموقف التنفيذى الحالى ومعدلات التنفيذ التى تتم بناء على البرنامج الزمنى لمشروع التطوير، أكد وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الخوازيق بنسبة 100% للمطعم الجنوبى، وكذلك أحد المطاعم الشمالية، وجارى العمل للانتهاء من أعمال الخوازيق للمطعم الشمالى الثانى، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى انتهاء أعمال الخوازيق لكل من خزان المياه والحريق وخزان الرى.

كما تفقد رئيس الوزراء، ما يتم من أعمال تنسيق للموقع العام للمشروع، وأوضح وزير الإسكان أن معدل تنفيذ التسويات والإحلال بلغت نسبته 60%، مشيرًا إلى أنه جارى أيضا تنفيذ الأعمال الزراعية للموقع، والتى تتضمن أعمال زراعة النخيل، والأشجار، وأعمال زراعة مغطيات التربة، إلى جانب زراعة النجيلة، كما تتم فى الوقت نفسه أعمال تنفيذ مشايات المشروع، وبلغت نسبة تنفيذ المشايات الرئيسة 60%، بينما بلغت نسبة تنفيذ المشايات الفرعية 70%.

إلى جانب ذلك، اطلع رئيس الوزراء على الأعمال التنفيذية للجزيرة الاستوائية بالمشروع، وكوبرى الجزيرة، وساحة الشاى، وأوضح وزير الإسكان، أن العمل جارى لصب المشايات فى الجزيرة، إلى جانب أعمال جرانيت السلالم، وتركيب واختبار الحريق بالجزيرة، وفى الوقت نفسه يتم تنفيذ أعمال الصرف والتغذية بالمياه وتوريد وتركيب جرانيت الأرضيات للجزيرة، إضافة لما يتم تنفيذه بشأن برجولة الجزيرة وأعمال النجيلة.

وفيما يتعلق بكوبرى الجزيرة الاستوائية، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تركيب الهيكل المعدنى للكوبرى، وجارى استكمال الكمرات الفرعية، كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مجموعات من النوافير، ويتبقى مجموعتان.

وناقش رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمسؤولين حول أعمال التوريدات بالموقع المتعلقة بمواسير الكهرباء والمياه، ولفت الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى توريد مواسير الصرف والمياه وشبكة الرى بأقطار مختلفة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بتوقيتات البرنامج الزمنى لمراحل تنفيذ مشروع تطوير منطقة عين الصيرة.