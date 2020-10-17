رئيس الوزراء يتابع الأعمال الإنشائية لمحور الحضارات

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأعمال الإنشائية لمحور الحضارات.





وأكد اللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفقا لبيان صحفى، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال محور الحضارات فى غضون شهر من إزالة التعارضات، مشيراً إلى أن أعمال الإنشاءات وصلت لمراحل متقدمة فى المشروع.

وأكد، الفار أن محور الحضارات بمنطقة عين الصيرة يتكون من طرق سطحية بطول 9 كم باتجاهين، وكبارى علوية باتجاهين.

كما أوضح أن هذا المحور يضم 2 مشروع كوبرى، الأول هو كوبرى عين الصيرة، الذى يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى، حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجهاً إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائرى، ويمر الكوبرى عمودياً فوق الكوبرى الثانى، الذى يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش، ويمر عبر منطقة الإمام الليثى والإمام الشافعى، ويمر أعلى شارع الكردى ثم يستمر حتى المرور فوق كوبرى التونسى ليلتقى بطريق الأوتوستراد.

وأشار اللواء إيهاب الفار، إلى أن مشروع محور الحضارات يشمل إنشاء 6 كبارى بمنطقة عين الحياة فى مشروع ضخم مخطط له جيدًا للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع فى التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تمت أعمال الردم وأعمال التدبيش.

وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير، فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 متر مسطح، وجار توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التى تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالى 85000 متر.

وخلال الجولة، شرح مسؤولو المشروع المعوقات التى تواجه عملية تنفيذ مشروع محور الحضارات، والتى يتمثل بعضها فى وجود بعض العقارات والمصانع المتعارضة مع تنفيذ الكوبرى بمنطقة البساتين، لافتين إلى أنه تم التغلب على ذلك من خلال حصر جميع العقارات والمصانع، وجار العمل على تحديد آليات التعويض وتوفير إسكان بديل لقاطنى تلك العقارات، كما تم التنويه لأعمال إزالة سوق التونسى بحى الخليفة، والمتعارض مع الكوبري، وجار العمل للانتهاء من عملية الإخلاء، ونقل المستحقين إلى مقر السوق الجديد الذى تم إنشاؤه بتكلفة تبلغ قيمتها 291 مليون جنيه.