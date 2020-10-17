القصبى: مجلس النواب القادم يحتاج إلى توافق تعلو فيه المصلحة ‏الوطنية

قاد منذ قليل، الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، مسيرة حاشدة بالسيارات ضمت أكثر من 50 سيارة و20 أتوبيسا من المواطنين بمدينة دمنهور، متوجهين إلى كفر الدوار لدعم مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة البحيرة.





وأكد القصبى، فى تصريحات صحفية، أن القائمة الوطنية من أجل مصر قبلت التعددية وأعلت المصلحة الوطنية عن الحزبية. وأضاف القصبى، الذى يخوض الانتخابات على رأس قائمة محافظة الغربية، أن مجلس النواب القادم يحتاج أن يكون به توافق تعلو فيه المصلحة ‏الوطنية عن الحزبية، متابعا: القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة تعد فرصة مهمة لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية. وقال القصبى، إن المجلس الحالى تحمل المسؤولية فى ظروف غاية فى الصعوبة والتعقيد، معتبرا أن الساحة التشريعية أصبحت ممهدة لانطلاقة قوية لمواكبة النهوض بالاقتصاد والتنمية المجتمعية والعلمية والصحية فالمجلس القادم أمامه أجندة عمل وطنية يستكمل بها الارتقاء بمصر وبشعبها.

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