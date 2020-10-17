مدبولى يكلف بطلاء واجهات العمارات بالمنطقة المحيطة ببحيرة عين الصيرة

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بطلاء واجهات جميع العمارات المحيطة بمنطقة بحيرة عين الصيرة، والمتحف القومى للحضارة، وسرعة إتمام ذلك، قبل الموعد المقرر للانتهاء من أعمال التطوير فى بحيرة عين الصيرة خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه منطقة عين الصيرة، لتفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة .

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التزام المهندسين والعمال بمختلف مواقع العمل بمشروع التطوير بالإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس "كورونا"، ولاسيما خلال هذه المرحلة، تفاديا لزيادة معدلات الإصابة به، وحفاظا على أرواحهم.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يقام على مساحة 265 ألف م، أى ما يقرب من 63 فداناً، بتكلفة إجمالية تبلغ 280 مليون جنيه، ويتضمن المشروع إقامة مسرح مكشوف و4 مطاعم، ومناطق خضراء ومتنزهات، وأماكن ترفيهية، وممرات للمشاة ومناطق للجلوس بطول 2.5 كم، وكافيهات وكافتيريات، وتنفيذ 5 نوافير ملونة، وبحيرة المياه الكبريتية، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، والتي تضفي مظهرا جمالياً على أرجاء المنطقة.

كما تتضمن مكونات المشروع تنفيذ خزانات للمياه وأخرى لإطفاء الحرائق سعة 850 م3 مياه، وثالثة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة سعة 1000 م3 مياه، وشبكة رى للمناطق الخضراء طول 6 آلاف متر، وشبكة صرف صحى للمشروع طول 1200 متر، ومحطة لمعالجة وتنقية مياه البحيرة، وشبكة صرف مغطى للمياه الجوفية بطول 450 مترا، ومحطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء قدرة 3 ميجاوات.

واطلع رئيس الوزراء على الأعمال التنفيذية للجزيرة الاستوائية بالمشروع، وكوبري الجزيرة، وساحة الشاي، وأوضح وزير الإسكان أن العمل جار لصب المشايات في الجزيرة، إلى جانب أعمال جرانيت السلالم، وتركيب واختبار الحريق بالجزيرة، ويتم في الوقت نفسه تنفيذ أعمال الصرف والتغذية بالمياه وتوريد وتركيب جرانيت الأرضيات للجزيرة، إضافة لما يتم تنفيذه بشأن برجولة الجزيرة وأعمال النجيلة، وفيما يتعلق بكوبري الجزيرة الاستوائية، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تركيب الهيكل المعدني للكوبري، وجار استكمال الكمرات الفرعية، كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مجموعات من النوافير، ويتبقى مجموعتان.