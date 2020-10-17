وفاة والدة الشهيد البطل أحمد منسى

توفيت منذ قليل السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء، بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها لأحد مستشفيات التجمع الخامس.

والدة منسى سيتم دفنها بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها الشهيد اليوم السبت، بعد صلاة المغرب.