وزيرة الهجرة تنعي رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية

وزيرة الهجرة: فقدنا أخد الرموز الوطنية المصرية اليونانية

ببالغ الحزن والأسى تنعي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد "إدموند نيكولا كاسيماتس"، رئيس الجالية اليونانية بالاسكندرية ورئيس النادي البحري اليوناني، عن عمر يناهز 83 عامًا حافلة بخدمة أبناء الجالية، وتعميق العلاقات بين شعبي مصر واليونان.

وإذ تقدم وزيرة الهجرة خالص العزاء لأبناء الجالية اليونانية، أعربت عن حزنها العميق لفقد أحد الرموز العظيمة صاحب المواقف الوطنية، وآخرها دعمه بمشاركة أبناء الجالية لصندوق "تحيا مصر" وسط تداعيات أزمة كورونا المستجد، وكذلك دوره في فعاليات "إحياء الجذور" لتعميق العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني.

يعد "نيكولا" الرئيس رقم ٢٢ للجالية اليونانية في الإسكندرية، منذ شهر أبريل من العام 2017

تعد الجمعية اليونانية بالإسكندرية، أقدم جمعية خيرية فى مصر التى أنشأت عام 1843، كما ترأس النادى البحرى اليونانى والذى أنشيء عام 1909، وهو صاحب أحد المحلات الشهيرة فى وسط البلد، والتى أسسها والده 1908